Утром российские войска обстреливали Никопольщину

Об этом сообщает глава Никопольской ВА Евгений Евтушенко.
Вечером россияне совершили обстрел Никополя, а утром накрыли огнем ствольной артиллерии населенный пункт Марганецкой ТГ, – пишет Евтушенко в своем Telegram-канале.
Люди от взрывов не пострадали, сейчас работают специалисты.
В других регионах Днепропетровщины ночь и утро прошли спокойно.
В Днепре воздушную тревогу объявляли с утра на 10 минут.
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