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Утром российские войска обстреливали Никопольщину

Сегодня 08:46
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Российские войска снова обстреливают мирные общины Никопольщины.

Новости Днепра про Утром российские войска обстреливали Никопольщину

Об этом сообщает глава Никопольской ВА Евгений Евтушенко.

Вечером россияне совершили обстрел Никополя, а утром накрыли огнем ствольной артиллерии населенный пункт Марганецкой ТГ, – пишет Евтушенко в своем Telegram-канале.

Люди от взрывов не пострадали, сейчас работают специалисты.

В других регионах Днепропетровщины ночь и утро прошли спокойно.

В Днепре воздушную тревогу объявляли с утра на 10 минут.

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