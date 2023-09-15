Появились вероятные графики стабилизационных отключений света в Днепре: что известно

Чем ближе зима, тем больше разговоров о новых отключениях электроэнергии. Сейчас это горячая медийная тема. Некоторые эксперты утверждают, что блекаутов не избежать, а поставщики уверяют, что об этом рано говорить, а если обстрелов не будет, то графики вообще не будут внедряться.
Недавно в телеграм-канале, который неофициально связывают с энергетиками, появились вероятные графики стабилизационных отключений. Они якобы заработают, если начнутся обстрелы.
Отмечается, что будет 6 очередей, а отключения будут продолжаться 4 часа в сутки.
Конечно, доверять такой информации нельзя, однако если зайти на официальный сайт ДТЭК или Yasno в раздел с отключениями и ввести свой адрес, то показываются похожие графики.
К примеру, дом по адресу Сичеславская Набережная, 10 – это 3 очередь. В сообщении отмечается, что отключений пока нет, но предоставляется график стабилизационных отключений.
Расписание отличается от прошлогоднего, поэтому мы можем предположить, что это действительно новый ориентировочный график. Точнее станет известно, когда потребуется введение отключений. Будем надеяться, что этого не произойдет.
Напомним, ранее в Минэнерго опровергли введение графиков стабилизационных отключений с 1 октября.
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