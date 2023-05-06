Редкое лунное затмение 5 мая: подборка волшебных фотографий, отснятых в Днепре (ФОТО)

В пятницу, 5 мая, вечером жители Днепра могли видеть полутеневое лунное затмение. На луну упала только внешняя тень Земли, поэтому небесное тело было закрыто не полностью. Хотя это явление может кому-то показаться не столь и зрелищным, но в следующий раз подобное произойдет только в 2042 году, что делает его довольно редким.
Жители Днепра поделились в соцсетях волшебными фото уникального космического явления.
Луна «окрасилась» в коричневый цвет.
Вчера над Днепром поднялось яркое полнолуние.
Напомним, ранее мы рассказывали детали о полутеневом лунном затмении, которое могли наблюдать днепряне 5 мая.
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