У п’ятницю, 5 травня, увечері мешканці Дніпра могли бачити напівтіньове місячне затемнення. На місяць впала лише зовнішня тінь Землі, тому небесне тіло було закрите неповністю. Хоча це явище може комусь здатися не таким й видовищним, але наступного разу подібне відбудеться лише у 2042 році, що робить його доволі рідкісним.
Місяць “зафарбувався” в коричневий колір.
Учора над Дніпром піднявся яскравий місяць в повні.
Нагадаємо, раніше ми розповідали деталі про напівтіньове місячне затемнення, яке могла спостерігали дніпряни 5 травня.
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