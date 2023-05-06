Рідкісне місячне затемнення 5 травня: підбірка чарівних світлин відзнятих у Дніпрі (ФОТО)

Наступного разу таке явище ми зможемо побачити через 20 років.

У п’ятницю, 5 травня, увечері мешканці Дніпра могли бачити напівтіньове місячне затемнення. На місяць впала лише зовнішня тінь Землі, тому небесне тіло було закрите неповністю. Хоча це явище може комусь здатися не таким й видовищним, але наступного разу подібне відбудеться лише у 2042 році, що робить його доволі рідкісним.

Мешканці Дніпра поділилися в соцмережах чарівними фото унікального космічного явища.

Місяць “зафарбувався” в коричневий колір.

Учора над Дніпром піднявся яскравий місяць в повні.

Нагадаємо, раніше ми розповідали деталі про напівтіньове місячне затемнення, яке могла спостерігали дніпряни 5 травня.

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