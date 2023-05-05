У небі над Дніпром сьогодні можна спостерігати рідкісне місячне затемнення: коли та як дивитися

Уже сьогодні, 5 травня, у небі над Дніпром можна спостерігати перше в цьому році місячне затемнення.
Добре видно це астроявище буде і українцям. Мешканці Дніпра теж зможуть неозброєним оком дивитися на місячне затемнення. Воно досить незвичне, адже сонце закриє місяць не повністю, а тільки відкине на нього тінь. Наступного разу ми зможемо спостерігати подібне лише у 2042 році.
Почнеться воно близько 17:14 за Києвом. Триватиме місячне затемнення понад 4 години, до 21:31, а його пік припаде на 19:22.
За гарної погоди та відсутності хмар, місячне затемнення можна побачити і в місті, але краще за все за ним спостерігати за межами Дніпра, де немає світлового забруднення.
Немає наукового підтвердження тому, що це астроявище дійсно впливає на людей, але іноді метеочутливі люди можуть відчувати тривогу, занепокоєння, або навпаки ейфорію та радість.
Краще не починати нових справ та слідкувати за своїми емоціями.
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