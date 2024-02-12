Раньше по улице Короленко в Днепре проходил трамвайный маршрут: редкое фото

Днепр менялся всегда и не только в архитектурном плане. На карте города раньше было значительно больше трамвайных маршрутов, но с развитием автотранспорта и изменением предназначения улиц часть рельс пришлось заложить и вместо трамвая пустить по дороге автомобили и автобусы.

Журналисты dnepr.info узнали, как раньше выглядел один из уже несуществующих трамвайных маршрутов на улице Короленко.

С развитием города в Днепре было ликвидировано несколько трамвайных маршрутов. Сейчас сложно представить, но чуть более 50 лет назад по улице Короленко проходили трамвайные пути. На маршруте, проходящему по улице Святослава Хороброго было «ответвление» — трамвай спускался на улицу Короленко, потом поворачивал на улицу Шевченко, проезжал мимо Троицкой церкви и двигался к Исполкомовской.

Этот маршрут начал работу в 1906 году и была линией «Городского трамвая» — предприятия, организованного не бельгийцами, а местной властью. Трамвайные пути не проходили по всей улице, а охватывали небольшую ее часть. Перевозил людей маршрут №2.

Этот участок трамвайных путей демонтировали в начале 1970-х годах. Вместе с ним трамвай перестал ходить по улице Исполкомовской – в районе современного Кельнского бульвара был разворотный треугольник для коммунального транспорта.

фото: А. Ковальчук, Е. Митник, группа «История в фотографиях. Екатеринослав-Днепропетровск»

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