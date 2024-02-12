Раніше вулицею Короленка у Дніпрі проходив трамвайний маршрут: рідкісне фото

Журналісти dnepr.info дізналися, як раніше виглядав один із трамвайних маршрутів, що вже не існують, знаходився він на вулиці Короленка.
З розвитком міста у Дніпрі було ліквідовано кілька трамвайних маршрутів. Зараз складно уявити, але трохи більше 50 років тому вулицею Короленка проходили трамвайні колії. На маршруті, що проходив вулицею Святослава Хороброго було «відгалуження» – трамвай спускався на вулицю Короленка, потім повертав на вулицю Шевченка, проїжджав повз Троїцьку церкву і рухався до Виконкомівської.
Цей маршрут розпочав роботу у 1906 році і була лінією «Міського трамваю» – підприємства, організованого не бельгійцями, а місцевою владою. Трамвайні колії не проходили всією вулицею, а охоплювали невелику її частину. Перевозив людей маршрут №2.
Цю ділянку трамвайних колій демонтували на початку 1970-х років. Разом із ним трамвай перестав ходити вулицею Виконкомівською – у районі сучасного Кельнського бульвару був розворотний трикутник для комунального транспорту.
фото: О. Ковальчук, О. Митник, група «Історія у фотографіях. Катеринослав-Дніпропетровськ»
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