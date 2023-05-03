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Ракетный удар по Павлограду унес жизни двух нацгвардейцев, которые были на боевом дежурстве

Сегодня 10:31
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Во время ракетного удара по Павлограду погибли двое нацгвардейцев.

Новости Днепра про Ракетный удар по Павлограду унес жизни двух нацгвардейцев, которые были на боевом дежурстве

Стало известно, что во время ракетной атаки в ночь на 1 мая в Павлограде погибли двое нацгвардейцев.

Как сообщили в Павлоградском горсовете, в тот день на боевом дежурстве находился 25-летний Евгений Клесов. Он служил в Нацгвардии.

1 мая во время боевого дежурства, в результате ракетного удара по г. Павлоград, погиб наш земляк Клесов Евгений, 1998 года рождения.
От имени Павлоградской общины городской голова Анатолий Вершина, Павлоградский городской совет и его исполнительный комитет выражают глубокие соболезнования родным и близким павшего защитника, разделяя тяжелую боль утраты. Доземный поклон воину-защитнику. Вечная память и слава Герою, — говорится в сообщении.

К сожалению, погиб также 24-летний Богдан Мажуга, тоже находившийся на боевом дежурстве. Парень родом из села Мальцовское Харьковской области. Срочную службу проходил во Львове, но затем перешел на контракт в Нацгвардию и служил в Павлограде.

Он был стрелком.

«Богдан был порядочным человеком с большим сердцем и железной выдержкой, потому что какие жизненные проблемы не постигли бы его, он всегда поступал справедливо и разумно. Муж не дождался детей, осталась жена и родители», — говорится в сообщении.

Напомним, РФ нанесла удар по Павлограду в ночь на 1 мая. Первый взрыв произошел вечером. По данным спикера Воздушных сил Юрия Игната, россияне ударили баллистической ракетой. Утром были еще прилеты, но уже крылатыми ракетами х101.

Владимир Зеленский позже сообщил, что удар по Павлограду унес жизни двух человек. Еще 48 получили ранения, из них шестеро – дети. В городе и районе сильные разрушения.

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Новости Днепра про Ракетный удар по Павлограду унес жизни двух нацгвардейцев, которые были на боевом дежурствеУкраїнська Новости Днепра про Ракетный удар по Павлограду унес жизни двух нацгвардейцев, которые были на боевом дежурствеРусский

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