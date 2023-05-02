Ракетний удар по Павлограду: кількість поранених знову зросла, серед потерпілих 6 дітей

У Павлограді збільшилася кількість поранених.

Станом на 2 травня, кількість поранених збільшилася до 48 людей. Уточнені дані повідомив очільник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак. Серед потерпілих шестеро це діти. Наймолодшій – 8 років. У лікарнях міста наразі перебувають дві жінки, одну з них нещодавно перевели з реанімації до звичайної палати.

Про це під час телемарафону повідомив Сергій Лисак.

За даними ОВА, у жінок, які були в реанімації, поламані ребра та закриті черепно-мозкові травми. В інших потерпілих забої, різані рани та отруєння продуктами горіння.

Нагадаємо, за даними аналітиків OSINT-проєкту GeoConfirmed, росіяни могли навмисне вдарити по хімзаводу в Павлограді, щоб спричинити екологічну катастрофу. Втім, як повідомляє місцева влада, наразі не має хімічної загрози для населення. Чи справді РФ нанесла туди удар, чи це було інше промислове підприємство – офіційної інформації немає.

Дніпропетровський регіональний центр з гідрометеорології повідомляє, що радіаційний фон в Павлограді в межах норми, а в повітрі немає токсичних речовин.

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