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  • Ракетний удар по Павлограду: кількість поранених знову зросла, серед потерпілих 6 дітей

Ракетний удар по Павлограду: кількість поранених знову зросла, серед потерпілих 6 дітей

Сьогодні 17:09
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У Павлограді збільшилася кількість поранених.

Новости Днепра про Ракетний удар по Павлограду: кількість поранених знову зросла, серед потерпілих 6 дітей

Станом на 2 травня, кількість поранених збільшилася до 48 людей. Уточнені дані повідомив очільник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак. Серед потерпілих шестеро це діти. Наймолодшій – 8 років. У лікарнях міста наразі перебувають дві жінки, одну з них нещодавно перевели з реанімації до звичайної палати. 

Про це під час телемарафону повідомив Сергій Лисак. 

За даними ОВА, у жінок, які були в реанімації, поламані ребра та закриті черепно-мозкові травми. В інших потерпілих забої, різані рани та отруєння продуктами горіння. 

Нагадаємо, за даними аналітиків OSINT-проєкту GeoConfirmed, росіяни могли навмисне вдарити по хімзаводу в Павлограді, щоб спричинити екологічну катастрофу. Втім, як повідомляє місцева влада, наразі не має хімічної загрози для населення. Чи справді РФ нанесла туди удар, чи це було інше промислове підприємство – офіційної інформації немає. 

Дніпропетровський регіональний центр з гідрометеорології повідомляє, що радіаційний фон в Павлограді в межах норми, а в повітрі немає токсичних речовин. 

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Новости Днепра про Ракетний удар по Павлограду: кількість поранених знову зросла, серед потерпілих 6 дітейУкраїнська

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