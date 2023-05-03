Ракетний удар по Павлограду забрав життя двох нацгвардійців, які були на бойовому чергуванні

Під час ракетного удару по Павлограду загинуло двоє нацгвардійців.

Стало відомо, що під час ракетної атаки в ніч на 1 травня, у Павлограді загинуло двоє нацгвардійців.

Як повідомили в Павлоградській міськраді, у той день на бойовому чергуванні знаходився 25-річний Євгеній Кльосов. Він служив в Нацгвардії.

1 травня під час бойового чергування, в результаті ракетного удару по м. Павлоград загинув наш земляк Кльосов Євгеній, 1998 року народження.

Від імені Павлоградської громади міський голова Анатолій Вершина, Павлоградська міська рада та її виконавчий комітет висловлюють глибокі співчуття рідним і близьким полеглого захисника, поділяючи тяжкий біль утрати. Доземний уклін воїну-захиснику. Вічна пам’ять і слава Герою, – сказано у повідомленні.

На жаль, загинув також 24-річний Богдан Мажуга, який теж знаходився на бойовому чергуванні. Хлопець родом із села Мальцівське, що на Харківщині. Строкову службу проходив у Львові, але потім перейшов на контракт до Нацгвардії та служив у Павлограді.

Він був стрільцем.

“Богдан був порядною людиною з великим серцем та залізною витримкою, бо які життєві негаразди не спіткали б його, він завжди вчиняв справедливо та розумно. Чоловік не дочекався дітей, залишилась дружина та батьки”, — мовиться у повідомленні.

Нагадаємо, РФ нанесла удар по Павлограду в ніч на 1 травня. Перший вибух стався ввечері. За даними речника Повітряних сил Юрія Ігната, росіяни вдарили балістичною ракетою. Вранці були ще прильоти, але вже крилатими ракетами х101.

Володимир Зеленський пізніше повідомив, що удар по Павлограду забрав життя двох людей. Ще 48 отримали поранення, з них шестеро – діти. У місті та районі сильні руйнування.

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