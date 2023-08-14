Пик потока Персеиды: житель Днепра запечатлел потрясающее звездное небо над городом (ФОТО)

Августовский поток Персеиды – самое зрелищное астроявление года. На этот раз луна была нисходящей, поэтому ее свет не омрачал яркие звезды, из-за чего ночь на 13 августа была идеальной для наблюдения за звездопадом.
Днепрянину с ником Vladimir Kolisnichenko удалось запечатлеть волшебное звездное небо над городом. По словам Владимира, все фото сняты на телефон.
За три часа ему удалось увидеть своими глазами более двух десятков ярких болидов, пролетавших в небе.
Понятно, что поймать на телефон метеор, сгорающий в атмосфере за пол секунды, это не реально! Но вот увидеть своими глазами – невероятно круто!
На фото и видео полно пролетающих спутников и куча небесных объектов от планет (типа Юпитера) до галактик (типа Андромеды). Вообще, что здесь писать, смотри фото, а лучше смотрите на ночное небо сами и кайфуйте! – пишет днепрянин.
Действительно. Фото удивительные.
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