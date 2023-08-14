В ГУР рассказали, будет ли россия терроризировать ракетами Украину в День Независимости

Очень скоро Украина будет отмечать День Независимости.

Представитель ГУР Вадим Скибицкий рассказал, чего следует ожидать украинцам в этот день.

По его словам, россия снова может массированно обстрелять Украину – как 24 августа, так днем раньше или позже.

Конечно, в День Независимости Украины агрессивная россия может прибегнуть к очередному акту ракетного терроризма. Это может произойти на день раньше или позже. Или продолжаться несколько дней и несколько волн. Собственно, я не думаю, что это может удивить кого-то из украинцев, – сказал он.

Скибицкий подчеркнул, что украинцы должны беречь себя в эти и другие дни: слышите тревогу — идите в укрытие.

Не в украинских городах, а на россии должны тревожиться перед Днем нашей Независимости, как и в любой другой день, потому что пока оккупанты находятся на нашей земле, спокойной жизни московия не увидит и не почувствует, ― подытожил представитель военной разведки Украины.

Читайте также:

Українська Русский

Автор: