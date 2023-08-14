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  • Пік потоку Персеїди: мешканець Дніпра зафільмував вражаюче зоряне небо над містом (ФОТО)

Пік потоку Персеїди: мешканець Дніпра зафільмував вражаюче зоряне небо над містом (ФОТО)

Сьогодні 21:12
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Чарівні світлини зоряного неба вдалося зафільмувати дніпрянину.

Новости Днепра про Пік потоку Персеїди: мешканець Дніпра зафільмував вражаюче зоряне небо над містом (ФОТО)

Серпневий потік Персеїди найвидовищніше астроявище року. Цього разу місяць був спадним, тож його світло не затьмарювало яскраві зорі, через що ніч на 13 серпня була ідеальною для спостереження за зорепадом. 

Дніпрянину з ніком Vladimir Kolisnichenko вдалося зафільмувати чарівне зоряне небо над містом. За словами Володимира, усі фото відзняті на телефон. 

За три години йому вдалося побачити на власні очі понад два десятки яскравих болідів, які пролітали в небі. 

Ясна річ, що зловити на телефон метеор, що згорає в атмосфері за пів секунди, це не реально! Але ось побачити на власні очі – неймовірно круто!
На фото та відео повно пролітаючих супутників і купа небесних об’єктів від планет (типу Юпітера) до галактик (типу Андромеди). Взагалі, що тут писати, дивись фото, а краще дивіться на нічне небо самі і кайфуйте! – пише дніпрянин.

Дійсно. Фото дивовижні. 

Новости Днепра про Пік потоку Персеїди: мешканець Дніпра зафільмував вражаюче зоряне небо над містом (ФОТО)

Новости Днепра про Пік потоку Персеїди: мешканець Дніпра зафільмував вражаюче зоряне небо над містом (ФОТО)

Новости Днепра про Пік потоку Персеїди: мешканець Дніпра зафільмував вражаюче зоряне небо над містом (ФОТО)

Новости Днепра про Пік потоку Персеїди: мешканець Дніпра зафільмував вражаюче зоряне небо над містом (ФОТО)

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Новости Днепра про Пік потоку Персеїди: мешканець Дніпра зафільмував вражаюче зоряне небо над містом (ФОТО)Українська

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