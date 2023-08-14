На Днепропетровщине мужчина 27 лет скрывался от полиции: убил и сжег знакомую

В Днепропетровской области 51-летний мужчина 27 лет скрывался от полиции за убийство знакомой.
Известно, что еще летом 1996 года подозреваемый был дома у 33-летней знакомой, они поссорились. Мужчина стал бить женщину ножом по спине и шее, душил ее, а затем поджег комнату, где находилась пострадавшая.
К сожалению, женщина умерла, а мужчина сбежал.
Только спустя 27 лет его удалось задержать.
12 августа судья Павлоградского горрайонного суда взял под стражу павлоградца.
За убийство мужчину будут судить. Продолжается расследование.
Источник: портал «Павлоград.dp.ua».
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