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  • На Днепропетровщине мужчина 27 лет скрывался от полиции: убил и сжег знакомую

На Днепропетровщине мужчина 27 лет скрывался от полиции: убил и сжег знакомую

Сегодня 16:46
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Мужчину задержали и будут судить.

Новости Днепра про На Днепропетровщине мужчина 27 лет скрывался от полиции: убил и сжег знакомую

В Днепропетровской области 51-летний мужчина 27 лет скрывался от полиции за убийство знакомой.

Известно, что еще летом 1996 года подозреваемый был дома у 33-летней знакомой, они поссорились. Мужчина стал бить женщину ножом по спине и шее, душил ее, а затем поджег комнату, где находилась пострадавшая.

К сожалению, женщина умерла, а мужчина сбежал.

Только спустя 27 лет его удалось задержать.

12 августа судья Павлоградского горрайонного суда взял под стражу павлоградца.

За убийство мужчину будут судить. Продолжается расследование.

Источник: портал «Павлоград.dp.ua».

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