Пьяный водитель влетел в их авто: в Днепре спасают девочку и ее родителей, пострадавших в ДТП

В Днепре спасают семью, пострадавшую в ДТП.

Об этом сообщили на Facebook-странице детско-юношеского центра «Штурм».

Воспитательница центра вместе с родителями пострадала в ДТП. Все произошло 12 мая, когда семья ехала на своем автомобиле на дачу. В какой-то момент в них врезалась легковушка. Отмечается, что водитель этой машины был в состоянии алкогольного опьянения, не справился с управлением, выехал на встречную полосу и устроил ДТП.

В результате лобового столкновения вся семья получила травмы. У маленькой Софийки Тоску – перелом руки, у ее отца Дмитрия – перелом тазовых костей, поэтому ему необходима ценная операция с установкой пластин. У мамы Юлии – компрессионный перелом позвоночника, перелом руки, травма шеи.

В Штурме открыли сбор, чтобы помочь семье с лечением.

Софийка, Юлия, Дмитрий мы рядом!

Будем благодарны за помощь и поддержку! Штурм одна большая семья!

Карта для помощи

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4149439045084377 Циулина Ю.Г, — говорится в сообщении.

Напомним, ранее мы писали о ДТП, в котором погибла 14-летняя девочка. Школьница ехала в авто вместе со своей семьей, когда в них у заправки врезался «Мерседес».

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