П’яний водій влетів в їх авто: у Дніпрі рятують дівчинку та її батьків, які постраждали в ДТП

У Дніпрі рятувають сім'ю, яка постраждала в ДТП.

Про це повідомили на Facebook-сторінці дитячо-юнацького центру “Штурм”.

Вихованиця центру разом з батьками постраждала в ДТП. Усе сталося 12 травня, коли родина їхала на своєму авто на дачу. У якийсь момент в них врізався легковик. Зазначається, що водій цієї машини був у стані алкогольного сп’яніння, не впорався з керуванням, виїхав на зустрічну смугу та вчинив ДТП.

Внаслідок лобового зіткнення вся родина отримала травми. У маленької Софійки Нудьги – перелом руки, у її батька Дмитра – перелом тазових кісток, тому йому необхідна коштовна операція з установкою пластин. У мами Юлії – компресійний перелом хребта, перелом руки, травма шиї.

Наразі в Штурмі відкрили збір, щоб допомогти родині з лікуванням.

Софійка, Юлія, Дмитро ми поруч!

Будемо вдячні за допомогу та підтримку! Штурм одна велика родина! Картка для допомоги 5375414106882409 4149439045084377 Циуліна Ю.Г, – зазначається в дописі.

Нагадаємо, раніше ми писали про ДТП у якому загинула 14-річна дівчинка. Школярка їхала в авто разом зі своєю родиною, коли в них біля заправки врізався “Мерседес”.

Читайте також:

Українська

Автор: