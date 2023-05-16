П’яний водій влетів в їх авто: у Дніпрі рятують дівчинку та її батьків, які постраждали в ДТП

Про це повідомили на Facebook-сторінці дитячо-юнацького центру “Штурм”.
Вихованиця центру разом з батьками постраждала в ДТП. Усе сталося 12 травня, коли родина їхала на своєму авто на дачу. У якийсь момент в них врізався легковик. Зазначається, що водій цієї машини був у стані алкогольного сп’яніння, не впорався з керуванням, виїхав на зустрічну смугу та вчинив ДТП.
Софійка, Юлія, Дмитро ми поруч!
Будемо вдячні за допомогу та підтримку! Штурм одна велика родина!Картка для допомоги53754141068824094149439045084377 Циуліна Ю.Г, – зазначається в дописі.
Нагадаємо, раніше ми писали про ДТП у якому загинула 14-річна дівчинка. Школярка їхала в авто разом зі своєю родиною, коли в них біля заправки врізався “Мерседес”.
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