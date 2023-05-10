Загинула 14-річна дівчинка: на Дніпропетровщині на трасі зіткнулися “Москвич” та Mercedes

8 травня на трасі M-30 Знам'янка — Луганськ — Ізварине між смт Залізничне та смт Петропавлівка сталася аварія.

Там зіткнулись “Москвич” та Mercedes. На жаль, внаслідок ДТП загинула 14-річна Марія Леусенко.

Про це повідомляє видання Petropavlivka.city.

Зазначається, що Марія з татом, мамою, зведеними братом та сестрою їхали у «Москвичі», дівчинка сиділа на задньому сидінні. Коли їхнє авто повертало на заправку, в нього в’їхав Mercedes. Удар припав саме на той бік авто, де сиділа Марія. Дівчинка загинула на місці.

Водій Mercedes не постраждав.

Водія “Москвича” та двох пасажирів – 18-річну дівчину та 22-річного хлопця – із травмами госпіталізували до лікарні.

Усі обставини події будуть встановлювати правоохоронці.

Висловлюємо щирі співчуття рідним та друзям загиблої дівчинки. Світла пам’ять!

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