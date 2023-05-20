«Пункт назначения» по-днепровски: на Антоновича из грузовика посыпался кирпич (ВИДЕО)

В субботу, 20 мая, в Днепре на пересечении улиц Антоновича и Рабочей заметили грузовик, из которого на дорогу выпадал кирпич. Рассыпались стройматериалы среди проезжей части. Судя по видео, публикуемому днепрянами в соцсетях, у автомобиля внезапно открылся задний борт, поэтому груз посыпался за пределы кузова.
На месте уже работает полиция, огородившая место ДТП, а владельцы грузовика пытаются собрать рассыпанный по дороге кирпич. Предварительно известно, что никто не травмировался.
Авто видео шутят, что это днепровский «Пункт назначения», делая отсылку на известный ужастик, но на этот раз посыпался кирпич, а не дрова.
Напомним, ранее мы сообщали о двух 15-метровых тополях, которые рухнули посреди дороги и заблокировали движение, а также о фуре, которая перегородила трассу через лопнутое колесо.
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