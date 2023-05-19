Заблокувала дорогу: поблизу Дніпра на Криворізькій трасі перекинулася фура (ВІДЕО)

У п’ятницю, 19 травня, на Криворізькій трасі перекинулася фура. За словами очевидців, це сталося поблизу села Миколаївка, що знаходиться в Дніпровському районі.
Ймовірно, фура перевозила будматеріали або сільхосп-добрива, адже на дорогу висипалися білі мішки. Грузовик заблокував дорогу, через що рух трохи ускладнений. Автомобілі об’їжджають місце ДТП по зустрічній смузі.
На місце вже прибули медики та поліція. Попередньо відомо, що причиною ДТП стало колесо, яке лопнуло під час руху, тому габаритний транспорт занесло на дорозі та перекинуло. У якому стані водій фури – наразі не відомо.
Нагадаємо, ми розповідали, що густий дим налякав мешканці Дніпропетровщини.
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