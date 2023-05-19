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У Дніпрі сьогодні трамваї №17 тимчасово змінять маршрут: подробиці

Сьогодні 10:51
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Новости Днепра про У Дніпрі сьогодні трамваї №17 тимчасово змінять маршрут: подробиці

У Дніпрі сьогодні, 19 травня, трамваї №17 з 11:00 до 13:00 курсуватимуть зміненим маршрутом — до вул. Виконкомівської.

Про це повідомили у Дніпровській міській раді.

Зазначається, що зміни пов’язані з ремонтом колії.

Тому, якщо плануєте кудись їхати, враховуйте цю роботу!

Нагадаємо, раніше ми писали, що в Україні вимагають створити роздільні вагони для жінок та чоловіків: з’явилася петиція.

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Новости Днепра про У Дніпрі сьогодні трамваї №17 тимчасово змінять маршрут: подробиціУкраїнська

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