У Дніпрі сьогодні трамваї №17 тимчасово змінять маршрут: подробиці

У Дніпрі сьогодні, 19 травня, трамваї №17 з 11:00 до 13:00 курсуватимуть зміненим маршрутом — до вул. Виконкомівської.
Про це повідомили у Дніпровській міській раді.
Зазначається, що зміни пов’язані з ремонтом колії.
Тому, якщо плануєте кудись їхати, враховуйте цю роботу!
Нагадаємо, раніше ми писали, що в Україні вимагають створити роздільні вагони для жінок та чоловіків: з’явилася петиція.
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