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  • Дніпряни можуть відчути наслідки потужної геомагнітної бурі, яка накриє Землю 20 травня

Дніпряни можуть відчути наслідки потужної геомагнітної бурі, яка накриє Землю 20 травня

Сьогодні 11:12
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Страждатимуть метеозалежні люди.

Новости Днепра про Дніпряни можуть відчути наслідки потужної геомагнітної бурі, яка накриє Землю 20 травня

Днями на Сонці зафіксували потужний спалах, через який виникне потужна магнітна буря, яка накриє Землю 20 травня. Про це пише Space.

За прогнозами вчених, викид енергії досягне Землі 20 травня, а потім – 22 або 23-го. Адже саме в ці дні сонячна пляма, яка з’явилася на сонці буде звернена в бік планети. Через бурю метеозалежні люди відчуватимуть головний біль, нудоту, біль у суглобах, безсоння, проблеми зі зв’язком тощо.

Науковці припускають, що цей викид енергії може бути одним із найпотужніших за останній час. Через це Землю накриють геомагнітні бурі рівня G3, G4 і навіть G5.

Такі потужні бурі можуть спричинити проблеми із радіозв’язком, бути причиною збоїв у роботі деяких приладів або навіть збою в роботі супутників чи відключень електроенергії. Найбільше задіне регіони Північної, Південної та Центральної Америки. 

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що цими вихідними дніпряни зможуть спостерігати таємниче сяйво да Вінчі. 

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Новости Днепра про Дніпряни можуть відчути наслідки потужної геомагнітної бурі, яка накриє Землю 20 травняУкраїнська

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