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Росіяни вдарили по Кривому Рогу: є значні руйнування та постраждалі

Сьогодні 08:30
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У Кривому Розі в ніч на 19 травня пролунало кілька вибухів. Ворог завдав удару по приватному промисловому підприємству.

Новости Днепра про Росіяни вдарили по Кривому Рогу: є значні руйнування та постраждалі

Про це повідомляє голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.

Внаслідок атаки постраждала 64-річна жінка. Її госпіталізували у тяжкому стані.

Є суттєві руйнування цехів, знищено обладнання. Одразу кілька споруд зайнялися. В одній із них рятувальники досі ліквідують вогонь.

Пожежа виникла і в чотириповерховій адмінбудівлі. Її вже загасили. Легкі поранення отримав 45-річний чоловік. Він лікуватиметься вдома.

Новости Днепра про Росіяни вдарили по Кривому Рогу: є значні руйнування та постраждалі

Новости Днепра про Росіяни вдарили по Кривому Рогу: є значні руйнування та постраждалі

Новости Днепра про Росіяни вдарили по Кривому Рогу: є значні руйнування та постраждалі

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Новости Днепра про Росіяни вдарили по Кривому Рогу: є значні руйнування та постраждаліУкраїнська Новости Днепра про Росіяни вдарили по Кривому Рогу: є значні руйнування та постраждаліРусский

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