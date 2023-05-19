Росіяни вдарили по Кривому Рогу: є значні руйнування та постраждалі

Про це повідомляє голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.
Внаслідок атаки постраждала 64-річна жінка. Її госпіталізували у тяжкому стані.
Є суттєві руйнування цехів, знищено обладнання. Одразу кілька споруд зайнялися. В одній із них рятувальники досі ліквідують вогонь.
Пожежа виникла і в чотириповерховій адмінбудівлі. Її вже загасили. Легкі поранення отримав 45-річний чоловік. Він лікуватиметься вдома.
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