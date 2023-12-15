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На Сонці стався потужний спалах: Землю сколихнуть магнітні бурі

Сьогодні 10:00
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У метеочутливих людей може погіршитися самопочуття.

Новости Днепра про На Сонці стався потужний спалах: Землю сколихнуть магнітні бурі

В активній області Сонця 14 грудня стався найпотужніший за останні 6 років спалах. Напередодні також були зафіксовані спалахи, випромінювання від яких попрямувало до нашої планети.

Через це магнітні бурі сколихнуть Землю – вони очікуються до 16 грудня. 

Зазначимо, магнітні бурі – це збурення магнітного поля Землі, викликані спалахами на Сонці. Такі коливання можуть негативно впливати на роботу систем зв’язку, а також здоров’я людей.

Новости Днепра про На Сонці стався потужний спалах: Землю сколихнуть магнітні бурі

Як магнітні бурі впливають на людину

Їхній вплив на здоров’я дуже індивідуальний для кожної людини. На негативні симптоми магнітної бурі найчастіше скаржаться власники хронічних хвороб, вагітні жінки і люди похилого віку. У такі дні найчастіше може виникати:

  • головний біль;
  • запаморочення, потемніння в очах;
  • підвищення тиску;
  • висока температура;
  • сильна загальна слабкість;
  • біль у м’язах і суглобах;
  • ломота кісток;
  • безсоння;
  • загострення хронічних захворювань.

Як уберегтися

Щоб магнітні бурі принесли мінімальну шкоду здоров’ю, дотримуйтеся таких правил:

  1. Відмовтеся від смажених і гострих страв, а також фастфуду. Додайте в свій раціон більше сезонних овочів, фруктів, зелені, горіхів і риби.
  2. Переконайтеся, що ви споживаєте щонайменше 1,5 літра рідини на день. Пийте воду з мінералами та електролітами. Пийте менше кави, алкоголю і енергетичних напоїв, менше паліть.
  3. Збільште фізичну активність. Проводьте більше часу на свіжому повітрі і частіше ходіть пішки.
  4. Не забувайте регулярно провітрювати кімнату, особливо перед сном.
  5. Присвячуйте час хобі і приємним заняттям, спілкуйтеся з домашніми улюбленцями. Це допоможе знизити рівень стресу.
  6. Уникайте стресових ситуацій і конфліктів, постарайтеся відволіктися від негативних думок.
  7. Підтримуйте режим сну, на добу спіть не менше 7 годин. 

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Новости Днепра про На Сонці стався потужний спалах: Землю сколихнуть магнітні буріУкраїнська

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