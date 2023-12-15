На Сонці стався потужний спалах: Землю сколихнуть магнітні бурі

У метеочутливих людей може погіршитися самопочуття.

В активній області Сонця 14 грудня стався найпотужніший за останні 6 років спалах. Напередодні також були зафіксовані спалахи, випромінювання від яких попрямувало до нашої планети.

Через це магнітні бурі сколихнуть Землю – вони очікуються до 16 грудня.

Зазначимо, магнітні бурі – це збурення магнітного поля Землі, викликані спалахами на Сонці. Такі коливання можуть негативно впливати на роботу систем зв’язку, а також здоров’я людей.

Як магнітні бурі впливають на людину

Їхній вплив на здоров’я дуже індивідуальний для кожної людини. На негативні симптоми магнітної бурі найчастіше скаржаться власники хронічних хвороб, вагітні жінки і люди похилого віку. У такі дні найчастіше може виникати:

головний біль;

запаморочення, потемніння в очах;

підвищення тиску;

висока температура;

сильна загальна слабкість;

біль у м’язах і суглобах;

ломота кісток;

безсоння;

загострення хронічних захворювань.

Як уберегтися

Щоб магнітні бурі принесли мінімальну шкоду здоров’ю, дотримуйтеся таких правил:

Відмовтеся від смажених і гострих страв, а також фастфуду. Додайте в свій раціон більше сезонних овочів, фруктів, зелені, горіхів і риби. Переконайтеся, що ви споживаєте щонайменше 1,5 літра рідини на день. Пийте воду з мінералами та електролітами. Пийте менше кави, алкоголю і енергетичних напоїв, менше паліть. Збільште фізичну активність. Проводьте більше часу на свіжому повітрі і частіше ходіть пішки. Не забувайте регулярно провітрювати кімнату, особливо перед сном. Присвячуйте час хобі і приємним заняттям, спілкуйтеся з домашніми улюбленцями. Це допоможе знизити рівень стресу. Уникайте стресових ситуацій і конфліктів, постарайтеся відволіктися від негативних думок. Підтримуйте режим сну, на добу спіть не менше 7 годин.

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