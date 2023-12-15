На Сонці стався потужний спалах: Землю сколихнуть магнітні бурі
На Сонці стався потужний спалах: Землю сколихнуть магнітні бурі
Сьогодні 10:00
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У метеочутливих людей може погіршитися самопочуття.
В активній області Сонця 14 грудня стався найпотужніший за останні 6 років спалах. Напередодні також були зафіксовані спалахи, випромінювання від яких попрямувало до нашої планети.
Через це магнітні бурі сколихнуть Землю – вони очікуються до 16 грудня.
Зазначимо, магнітні бурі – це збурення магнітного поля Землі, викликані спалахами на Сонці. Такі коливання можуть негативно впливати на роботу систем зв’язку, а також здоров’я людей.
Як магнітні бурі впливають на людину
Їхній вплив на здоров’я дуже індивідуальний для кожної людини. На негативні симптоми магнітної бурі найчастіше скаржаться власники хронічних хвороб, вагітні жінки і люди похилого віку. У такі дні найчастіше може виникати:
головний біль;
запаморочення, потемніння в очах;
підвищення тиску;
висока температура;
сильна загальна слабкість;
біль у м’язах і суглобах;
ломота кісток;
безсоння;
загострення хронічних захворювань.
Як уберегтися
Щоб магнітні бурі принесли мінімальну шкоду здоров’ю, дотримуйтеся таких правил:
Відмовтеся від смажених і гострих страв, а також фастфуду. Додайте в свій раціон більше сезонних овочів, фруктів, зелені, горіхів і риби.
Переконайтеся, що ви споживаєте щонайменше 1,5 літра рідини на день. Пийте воду з мінералами та електролітами. Пийте менше кави, алкоголю і енергетичних напоїв, менше паліть.
Збільште фізичну активність. Проводьте більше часу на свіжому повітрі і частіше ходіть пішки.
Не забувайте регулярно провітрювати кімнату, особливо перед сном.
Присвячуйте час хобі і приємним заняттям, спілкуйтеся з домашніми улюбленцями. Це допоможе знизити рівень стресу.
Уникайте стресових ситуацій і конфліктів, постарайтеся відволіктися від негативних думок.
Підтримуйте режим сну, на добу спіть не менше 7 годин.
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