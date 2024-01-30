Дніпряни, готуйтеся: у лютому очікуються кілька потужних магнітних бур (ДАТИ)

Магнітні бурі – це рідкісні і небезпечні для електромереж і людського здоров’я явища. Вони виникають через підвищену сонячну активність. У такі періоди у метеозалежних людей може погіршуватися самопочуття, тому про небезпечні дати варто знати заздалегідь.
Коли очікуються магнітні бурі в лютому 2024 і як уберегтися від їхнього негативного впливу – читайте далі!
Календар магнітних бур на лютий
Перша слабка магнітна буря очікується на початку місяця – 4 і 5 лютого. Її потужність сягне 4 балів. Потім прогнозується тривала і сильна магнітна буря в середині місяця – з 17 до 20 лютого. Активність Сонця 17 числа буде слабкою, потім 18 і 19 лютого підвищиться до середньої, а 20 лютого знову знизиться. Остання підвищена сонячна активність у місяці буде 24 і 25 лютого. 24 числа буря буде середньою, а 25 – слабкою.
Важливо пам’ятати, що прогноз на такий тривалий період є неточним і може змінюватися, оскільки передбачити поведінку Сонця за місяць неможливо.
Як магнітні бурі впливають на людину
Їхній вплив на здоров’я дуже індивідуальний для кожної людини. На негативні симптоми магнітної бурі найчастіше скаржаться власники хронічних хвороб, вагітні жінки і люди похилого віку. У такі дні найчастіше можуть виникати:
Як уберегтися
Щоб магнітні бурі принесли мінімальну шкоду здоров’ю, дотримуйтеся таких правил:
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