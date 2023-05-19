Постраждав рятувальник: на Дніпропетровщині росіяни атакували пожежну частину

Про це повідомив очільник ДСНС Сергій Крук.
За його словами, сьогодні вночі окупанти атакували пожежну частину у Дніпропетровській області. На жаль, внаслідок обстрілу постраждала людина.
Чергова ніч та черговий ракетний терор росіян. На Дніпропетровщині пошкоджено пожежну частину. Постраждав рятувальник, – йдеться у повідомленні.
Сергій Крук також показав відео з місця події.
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