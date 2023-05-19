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Постраждав рятувальник: на Дніпропетровщині росіяни атакували пожежну частину

Сьогодні 11:32
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Під час нічної атаки на Дніпропетровщину постраждав рятувальник.

Новости Днепра про Постраждав рятувальник: на Дніпропетровщині росіяни атакували пожежну частину

Про це повідомив очільник ДСНС Сергій Крук. 

За його словами, сьогодні вночі окупанти атакували пожежну частину у Дніпропетровській області. На жаль, внаслідок обстрілу постраждала людина.

Чергова ніч та черговий ракетний терор росіян. На Дніпропетровщині пошкоджено пожежну частину. Постраждав рятувальник, – йдеться у повідомленні.

Сергій Крук також показав відео з місця події. 

Зауважимо, сьогодні вночі російські окупанти влаштували чергову атаку на Україну. Ворог випустив 22 «Шахеди» та 6 «Калібрів». З них три ракети та 16 БПЛА було знищено. Вибухи цієї ночі лунали у Києві, Кривому Розі, а також у Київській, Чернігівській, Миколаївській та Хмельницькій областях.
 
А ось у Кривому Розі ворог завдав удару по приватному промисловому підприємству та адмінбудівлі. На жаль, постраждала 64-річна жінка. Наразі вона в тяжкому стані та знаходиться в лікарні. Також незначні поранення отримав 45-річний чоловік, з ним все добре, йому надали необхідну допомогу та відправили додому. 
 

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Новости Днепра про Постраждав рятувальник: на Дніпропетровщині росіяни атакували пожежну частинуУкраїнська

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