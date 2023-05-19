Заблокировала дорогу: вблизи Днепра на Криворожской трассе опрокинулась фура (ВИДЕО)

В пятницу, 19 мая, на Криворожской трассе опрокинулась фура. По словам очевидцев, это произошло вблизи села Николаевка в Днепровском районе.
Вероятно, фура перевозила стройматериалы или сельхоз-удобрения, ведь на дорогу высыпались белые мешки. Грузовик заблокировал дорогу, из-за чего движение немного усложнено. Автомобили объезжают место ДТП по встречной полосе.
На место уже прибыли медики и полиция. Предварительно известно, что причиной ДТП стало лопнувшее во время движения колесо, поэтому габаритный транспорт занесло на дороге и опрокинуло. В каком состоянии водитель фуры – пока не известно.
Напомним, мы рассказывали, что густой дым испугал жители Днепропетровщины.
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