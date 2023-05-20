«Пункт призначення» по-дніпровськи: на Антоновича із вантажівки посипалася цегла (ВІДЕО)

Щоправда, автомобіль був забитий не дровами, як у відомому фільмі жахів, а цеглою.

У суботу, 20 травня, у Дніпрі на розі вулиць Антоновича та Робочої помітили вантажівку, з якої на дорогу повипадала цегла. Розсипалися будматеріали посеред жвавої проїзної частини. Судячи з відео, яке публікують дніпряни в соцмережах, у автівки раптово відкрився задній борт, тому вантаж посипався за межі кузова.

На місці вже працює поліція, яка огородила місце ДТП, а власники вантажівки намагаються зібрати розсипану по дорозі цеглу. Попередньо відомо, що ніхто не травмувався.

Авто відео жартують, що це дніпровський “Пункт призначення”, роблячи відсилку на відомий фільм жахів, але цього разу посипалася цегла, а не дрова.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли про дві 15-метрові тополі, які звалилися посеред дороги та заблокували рух, а також про фуру, яка перегородила трасу через лопнуте колесо.

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