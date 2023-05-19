У небі над столицею Туреччини помітили літаючий диван (ВІДЕО)

Мешканці столиці Туреччини, Анкари, були вражені, коли над містом у небі помітили літаючий диван.

Цей момент зняли на відео, яке опублікували у соціальних мережах.

Причиною цього незвичайного явища став потужний буревій, який зійшов на місто, залишивши після себе низку руйнувань.

Ураган, що пронісся Анкарою, приніс із собою сильні вітри та непередбачувані атмосферні умови, що призвело до обвалення дерев, дахів будинків і мінаретів мечетей по всій країні через погану погоду.

Однак найдивніший момент стався, коли у небі помітили диван-літак. Навіть страшно уявити, якої сили був вітер, якщо він зміг підняти його у повітря.

Місцеві ЗМІ зазначають, що точних даних про кількість постраждалих наразі немає. Через негоду місто на кілька годин буквально завмерло у довгих пробках.

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