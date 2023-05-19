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У Дніпрі з річки дістали труп

Сьогодні 16:13
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Учора, 18 травня, у Дніпрі в районі кооперативу “Лаванда” в річці знайшли тіло чоловіка.

Новости Днепра про У Дніпрі з річки дістали труп

На місце викликали поліцейських.

Про це повідомляють місцеві Telegram-канали.

Зазначається, що загиблому 67 років.

Ми звернулися за коментарем до поліції.

Там нам повідомили, що, попередньо, на тілі не виявлено тілесних ушкоджень. Його направили на проведення судово-медичної експертизи для встановлення причини смерті. 

Нагадаємо, раніше ми писали, що у Верхньодніпровську чоловік впав з недобудови.

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Новости Днепра про У Дніпрі з річки дістали трупУкраїнська

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