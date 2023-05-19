У Дніпрі з річки дістали труп

На місце викликали поліцейських.
Про це повідомляють місцеві Telegram-канали.
Зазначається, що загиблому 67 років.
Ми звернулися за коментарем до поліції.
Там нам повідомили, що, попередньо, на тілі не виявлено тілесних ушкоджень. Його направили на проведення судово-медичної експертизи для встановлення причини смерті.
Нагадаємо, раніше ми писали, що у Верхньодніпровську чоловік впав з недобудови.
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