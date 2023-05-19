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На дитячому майданчику в Дніпрі спалахнув вогонь: що кажуть в ДСНС

Сьогодні 15:25
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У Дніпрі біля багатоповерхівки сталася пожежа.

Новости Днепра про На дитячому майданчику в Дніпрі спалахнув вогонь: що кажуть в ДСНС

У п’ятницю, 19 травня, близько 12:32 мешканці Дніпра повідомили про те, що на подвір’ї щось горить. Сталося це на житловому масиві Тополя-2. 

На виклик приїхали вогнеборці, які в цей час були на чергуванні. Прибувши на місце інциденту, рятувальники з’ясували, що горить дитячий майданчик в одному із дворів.

Попередньо, загорілося сміття, а потім і гумове покриття на майданчику. Чи був це підпал не уточнюється. Через 10 хвилин займання вдалося повністю ліквідувати. Ніхто не травмувався та не постраждав.

А ось майданчик потребуватиме ремонту. Рятувальники поділилися фото з місця події. 

Новости Днепра про На дитячому майданчику в Дніпрі спалахнув вогонь: що кажуть в ДСНС

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що на Дніпропетровщині чорний густий дим налякав місцевих мешканців, а трасі поблизу Дніпра перекинулася фура, яка заблокувала проїзд для іншого транспорту. 

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Новости Днепра про На дитячому майданчику в Дніпрі спалахнув вогонь: що кажуть в ДСНСУкраїнська

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