В небе над столицей Турции заметили летающий диван (ВИДЕО)

Этот момент сняли на видео, которое опубликовали в социальных сетях.
Причиной этого необычного явления стал мощный ураган, который обрушился на город, оставив после себя ряд разрушений.
Ураган, пронесшийся по Анкаре, принес с собой сильные ветры и непредсказуемые атмосферные условия, что привело к обрушению деревьев, крыш домов и минаретов мечетей по всей стране из-за плохой погоды.
Однако самый удивительный момент произошел, когда в небе заметили диван-самолет. Даже страшно представить, какой силы был ветер, если он смог поднять его в воздух.
Местные СМИ отмечают, что точных данных о количестве пострадавших пока нет. Из-за непогоды город на несколько часов буквально замер в длинных пробках.
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