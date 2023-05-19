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В небе над столицей Турции заметили летающий диван (ВИДЕО)

Сегодня 17:58
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Жители столицы Турции, Анкары, были поражены, когда над городом в небе заметили летающий диван.

Новости Днепра про В небе над столицей Турции заметили летающий диван (ВИДЕО)

Этот момент сняли на видео, которое опубликовали в социальных сетях.

Причиной этого необычного явления стал мощный ураган, который обрушился на город, оставив после себя ряд разрушений.

Ураган, пронесшийся по Анкаре, принес с собой сильные ветры и непредсказуемые атмосферные условия, что привело к обрушению деревьев, крыш домов и минаретов мечетей по всей стране из-за плохой погоды.

Однако самый удивительный момент произошел, когда в небе заметили диван-самолет. Даже страшно представить, какой силы был ветер, если он смог поднять его в воздух. 

Местные СМИ отмечают, что точных данных о количестве пострадавших пока нет. Из-за непогоды город на несколько часов буквально замер в длинных пробках.

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