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У Верхньодніпровську чоловік впав з недобудови

Сьогодні 14:59
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Травмованого містянина своєчасно госпіталізували до медичного закладу.

Новости Днепра про У Верхньодніпровську чоловік впав з недобудови

17 травня у Верхньодніпровську стався нещасний випадок: 36-річний чоловік з власної необережності впав з недобудови.

Про це повідомляє ГУ НП у Дніпропетровській області.

Приятель потерпілого відразу побіг по допомогу. Він зустрів поліцейського.

Правоохоронець, оглянувши потерпілого, з’ясував, що чоловік не може самостійно рухатися та потребує термінової медичної допомоги.

На місце події офіцер викликав швидку. Постраждалого госпіталізували, наразі його життю нічого не загрожує. 

Новости Днепра про У Верхньодніпровську чоловік впав з недобудови

Офіцер Верхньодніпровської територіальної громади Владислав Космина, який допоміг постраждалому.

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Новости Днепра про У Верхньодніпровську чоловік впав з недобудовиУкраїнська

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