У Верхньодніпровську чоловік впав з недобудови

Травмованого містянина своєчасно госпіталізували до медичного закладу.

17 травня у Верхньодніпровську стався нещасний випадок: 36-річний чоловік з власної необережності впав з недобудови.

Про це повідомляє ГУ НП у Дніпропетровській області.

Приятель потерпілого відразу побіг по допомогу. Він зустрів поліцейського.

Правоохоронець, оглянувши потерпілого, з’ясував, що чоловік не може самостійно рухатися та потребує термінової медичної допомоги.

На місце події офіцер викликав швидку. Постраждалого госпіталізували, наразі його життю нічого не загрожує.

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