У Дніпрі дві 15-метрові тополі звалилися на дорогу та перекрили рух

Дерева вже прибрали.

Усе сталося ввечері 19 травня. Як повідомили в ДСНС, близько 20:00 до них звернулися містяни та повідомили, що на розі проспектів Лесі Українки та Олександра Поля дерево впало на дорогу та заблокувало рух транспорту.

Приїхавши на виклик, надзвичайники побачили, що дві тополі, висотою приблизно 15 метрів кожна, впали на дорогу та заважали руху транспорту.

10 рятувальників за допомогою бензопил розпиляли дерева на частини та прибрали із проїжджої частини. За даними ДСНС, ніхто не постраждав.