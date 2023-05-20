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У Дніпрі дві 15-метрові тополі звалилися на дорогу та перекрили рух

Сьогодні 09:13
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Дерева вже прибрали.

Новости Днепра про У Дніпрі дві 15-метрові тополі звалилися на дорогу та перекрили рух

Усе сталося ввечері 19 травня. Як повідомили в ДСНС, близько 20:00 до них звернулися містяни та повідомили, що на розі проспектів Лесі Українки та Олександра Поля дерево впало на дорогу та заблокувало рух транспорту. 

Приїхавши на виклик, надзвичайники побачили, що дві тополі, висотою приблизно 15 метрів кожна, впали на дорогу та заважали руху транспорту. 

10 рятувальників за допомогою бензопил розпиляли дерева на частини та прибрали із проїжджої частини. За даними ДСНС, ніхто не постраждав. 

Новости Днепра про У Дніпрі дві 15-метрові тополі звалилися на дорогу та перекрили рух

Новости Днепра про У Дніпрі дві 15-метрові тополі звалилися на дорогу та перекрили рух

Новости Днепра про У Дніпрі дві 15-метрові тополі звалилися на дорогу та перекрили рух

Нагадаємо, учора ввечері поблизу Дніпра військові приземлили два шахеди, які росіяни спрямували на наше місто. 

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Новости Днепра про У Дніпрі дві 15-метрові тополі звалилися на дорогу та перекрили рухУкраїнська

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