У Дніпрі дві 15-метрові тополі звалилися на дорогу та перекрили рух

Усе сталося ввечері 19 травня. Як повідомили в ДСНС, близько 20:00 до них звернулися містяни та повідомили, що на розі проспектів Лесі Українки та Олександра Поля дерево впало на дорогу та заблокувало рух транспорту.
Приїхавши на виклик, надзвичайники побачили, що дві тополі, висотою приблизно 15 метрів кожна, впали на дорогу та заважали руху транспорту.
10 рятувальників за допомогою бензопил розпиляли дерева на частини та прибрали із проїжджої частини. За даними ДСНС, ніхто не постраждав.
Нагадаємо, учора ввечері поблизу Дніпра військові приземлили два шахеди, які росіяни спрямували на наше місто.
Читайте також:
Автор:
Україну знову атакували дронами.
19 травня в Україні ввели в обіг нову пам’ятну монету…
Ворог здійснив три обстріли Нікопольського району.
19-го травня на розі вулиці Харківська та Соборна міста Павлоград…