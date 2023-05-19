У Дніпрі з 23 до 26 травня вимикатимуть світло на 9 годин: усі адреси

Із 23 до 26 травня у Дніпрі будуть вимикати світло на 9 годин – з 08:00 до 17:00.
Це стосується абонентів Центральної енергетичної компанії.
Причина – проведення планових ремонтних робіт.
Про це повідомили у Telegram-каналі “ЦЕКу”.
Так, 23 травня з 08:00 до 17:00 світла не буде за адресами:
24 травня з 08:00 до 17:00:
25-26 травня з 08:00 до 17:00:
Підготуйтеся!
Нагадаємо, раніше ми писали, що у Дніпрі сьогодні деяким містянам відключили воду: адреси.
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