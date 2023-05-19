У Дніпрі з 23 до 26 травня вимикатимуть світло на 9 годин: усі адреси

Заряджайте все!

Із 23 до 26 травня у Дніпрі будуть вимикати світло на 9 годин – з 08:00 до 17:00.

Це стосується абонентів Центральної енергетичної компанії.

Причина – проведення планових ремонтних робіт.

Про це повідомили у Telegram-каналі “ЦЕКу”.

Так, 23 травня з 08:00 до 17:00 світла не буде за адресами:

вул. Василя Сліпака: 32, 34;

вул. Івана Франка: 22, 24, 33, 37, 39;

вул. Перемоги: 212, 214, 216.

24 травня з 08:00 до 17:00:

вул. Василя Сліпака: 26, 28, 30;

вул. Матроська: 20, 22, 24, 26;

вул. Молодіжна: 3, 5-8, 10;

вул. Василя Сліпака: 17, 19, 21;

вул. Грушова: 1, 1А, 2-11, 11А, 12, 14, 16;

вул. Матроська: 18;

вул. Молодіжна: 2, 4;

вул. Ржевська: 2-10 (парні);

пров. Матроський: 1-6, 8-14 (парні), 17, 19, 23, 25.

25-26 травня з 08:00 до 17:00:

просп. Богдана Хмельницького: 122, 122Д, 126, 126А, 132, 132А.

Підготуйтеся!

Нагадаємо, раніше ми писали, що у Дніпрі сьогодні деяким містянам відключили воду: адреси.

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