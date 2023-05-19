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  • Вибили око, побили до напівсмерті та засунули в пакет: у Дніпрі нелюди скалічили пса

Вибили око, побили до напівсмерті та засунули в пакет: у Дніпрі нелюди скалічили пса

Сьогодні 17:19
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У Дніпрі живодер познущався над псом.

Новости Днепра про Вибили око, побили до напівсмерті та засунули в пакет: у Дніпрі нелюди скалічили пса

Про цей випадок розповіла дніпрянка Тетяна в спільноті “Ковчег. Товариство захисту тварин”.

Днями волонтери знайшли пораненого пса, якого невідомі живодери засунули в пакет, а щоб тварина звідти не вибралася, пакунок замотали скотчем. У такому стані собаку побачили в приватному секторі, а саме в районі балки, що поблизу вулиці Семена Петлюри, 1д.

Бідосю відразу відправили до ветеринарної клініки, де його буквально повертали “з того світу”. Наразі пса тримають на знеболювальних, бо в нього численні травми, рана на голові, вибите око та велика крововтрата.

Собака у кепському стані, втратила багато крові і зараз лікарі роблять усе можливе щоб витягти її з того світу, але як там не складеться, але собака вже на знеболювальних і під наглядом лікарів, – пише волонтерка. 

Відомо, що чоловік, який знайшов пса, викликав на місце злочину поліцію. Наразі волонтери шукають фінанси на лікування пса та адвокатів, які допоможуть покарати винних. 

А також може хтось впізнає, в кого був собака, або кому заважав! – звертаються до містян волонтери.

Тих, хто має будь-яку важливу інформацію для викриття нелюда, який познущався над чотирилапим, просять зателефонувати за номерами 0954854154 або 0954929511.

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Новости Днепра про Вибили око, побили до напівсмерті та засунули в пакет: у Дніпрі нелюди скалічили псаУкраїнська

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