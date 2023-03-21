Продолжаем экономить: заместитель мэра Днепра прокомментировал завершение отопительного сезона

Уважаемые горожане! В связи с повышением среднесуточной температуры воздуха в Днепре до 8°C отопительный сезон с 22 марта будет завершен. Отмечаю, что это связано с допустимым температурным режимом в городе, а также население имеет немалую задолженность перед теплоснабжающими предприятиями города. Продолжаем экономить. Война еще не закончилась, – написал он.

Он подчеркнул, что у жителей Днепра есть немалая задолженность перед теплоснабжающими предприятиями города.

Завершение отопительного сезона в городе прокомментировал на своей странице в ФБ заместитель городского головы Михаил Лысенко.

Соответствующий документ был опубликован на сайте городского совета. Это решение связано с повышением среднесуточной температуры воздуха.

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