Продолжаем экономить: заместитель мэра Днепра прокомментировал завершение отопительного сезона

Соответствующий документ был опубликован на сайте городского совета. Это решение связано с повышением среднесуточной температуры воздуха.
Завершение отопительного сезона в городе прокомментировал на своей странице в ФБ заместитель городского головы Михаил Лысенко.
Он подчеркнул, что у жителей Днепра есть немалая задолженность перед теплоснабжающими предприятиями города.
Уважаемые горожане! В связи с повышением среднесуточной температуры воздуха в Днепре до 8°C отопительный сезон с 22 марта будет завершен. Отмечаю, что это связано с допустимым температурным режимом в городе, а также население имеет немалую задолженность перед теплоснабжающими предприятиями города. Продолжаем экономить. Война еще не закончилась, – написал он.
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