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  • Продолжаем экономить: заместитель мэра Днепра прокомментировал завершение отопительного сезона

Продолжаем экономить: заместитель мэра Днепра прокомментировал завершение отопительного сезона

Сегодня 10:26
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В Днепре 22 марта планируют завершить отопительный сезон.

Новости Днепра про Продолжаем экономить: заместитель мэра Днепра прокомментировал завершение отопительного сезона

Соответствующий документ был опубликован на сайте городского совета. Это решение связано с повышением среднесуточной температуры воздуха.

Завершение отопительного сезона в городе прокомментировал на своей странице в ФБ заместитель городского головы Михаил Лысенко.

Он подчеркнул, что у жителей Днепра есть немалая задолженность перед теплоснабжающими предприятиями города.

Уважаемые горожане! В связи с повышением среднесуточной температуры воздуха в Днепре до 8°C отопительный сезон с 22 марта будет завершен. Отмечаю, что это связано с допустимым температурным режимом в городе, а также население имеет немалую задолженность перед теплоснабжающими предприятиями города. Продолжаем экономить. Война еще не закончилась, – написал он.

Новости Днепра про Продолжаем экономить: заместитель мэра Днепра прокомментировал завершение отопительного сезона

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