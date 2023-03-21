Полицейский из Кривого Рога получил от безработного брата подарок на 2 млн гривен

Криворожский полицейский получил 2 миллиона гривен в подарок от брата.

Об этом сообщает НАЗК.

Отмечается, что должностное лицо районного управления полиции в Кривом Роге за 2021 год задекларировало 2 миллиона гривен, как подарок от брата. Интересно, что родственник полицейского в течение двух лет не имел никаких официальных доходов. За 2019 год он получил около 800 тысяч гривен, а за 2020 и 2021 год ничего не декларировал.

Кроме этого, НАЗК установила, что у брата чиновника на 1 января 2021 года была задолженность на 1,7 млн грн.

Что касается самого полицейского, то по состоянию на декабрь 2020 года он не имел денежных сбережений, а в 2021 году получил лишь 247 745 гривен, поэтому официально, ни его брат, ни сам чиновник, 2 миллиона собрать не могли.

НАПК направило материалы для решения вопроса об обращении в суд с иском о признании необоснованным актива в размере 2,1 млн грн и его взыскании в доход государства, — говорится в сообщении.

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