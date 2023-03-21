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  • Продовжуємо заощаджувати: заступник мера Дніпра прокоментував завершення опалювального сезону

Продовжуємо заощаджувати: заступник мера Дніпра прокоментував завершення опалювального сезону

Сьогодні 10:26
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У Дніпрі 22 березня планують завершити опалювальний сезон.

Новости Днепра про Продовжуємо заощаджувати: заступник мера Дніпра прокоментував завершення опалювального сезону

Відповідний документ опублікували на сайті міської ради. Зазначається, що це рішення пов’язано з підвищенням середньодобової температури повітря.

Завершення опалювального сезону у місті прокоментував на своїй сторінці у ФБ заступник міського голови Михайло Лисенко.

Він підкреслив, що мешканці Дніпра мають чималу заборгованість перед теплопостачальними підприємствами міста.

Шановні містяни! У зв‘язку з підвищенням середньодобової температури повітря у м. Дніпрі до 8°C опалювальний сезон з 22 березня буде завершено. Наголошую, що це пов‘язано з допустимим температурним режимом у місті, а також населення має чималу заборгованість перед теплопостачальними підприємствами міста. Продовжуємо заощаджувати. Війна ще не закінчилась, – написав він.

Новости Днепра про Продовжуємо заощаджувати: заступник мера Дніпра прокоментував завершення опалювального сезону

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Новости Днепра про Продовжуємо заощаджувати: заступник мера Дніпра прокоментував завершення опалювального сезонуУкраїнська

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