Продовжуємо заощаджувати: заступник мера Дніпра прокоментував завершення опалювального сезону

Відповідний документ опублікували на сайті міської ради. Зазначається, що це рішення пов’язано з підвищенням середньодобової температури повітря.
Завершення опалювального сезону у місті прокоментував на своїй сторінці у ФБ заступник міського голови Михайло Лисенко.
Він підкреслив, що мешканці Дніпра мають чималу заборгованість перед теплопостачальними підприємствами міста.
Шановні містяни! У зв‘язку з підвищенням середньодобової температури повітря у м. Дніпрі до 8°C опалювальний сезон з 22 березня буде завершено. Наголошую, що це пов‘язано з допустимим температурним режимом у місті, а також населення має чималу заборгованість перед теплопостачальними підприємствами міста. Продовжуємо заощаджувати. Війна ще не закінчилась, – написав він.
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