Поліцейський з Кривого Рогу отримав від безробітного брата подарунок на 2 млн гривень

Про це повідомляє НАЗК.
Зазначається, що посадовець районного управління поліції в Кривому Розі за 2021 рік задекларував 2 мільйони гривень, як подарунок від брата. Цікаво те, що родич поліцейського протягом двох років не мав ніяких офіційних доходів. За 2019 рік він отримав близько 800 тисяч гривень, а за 2020 та 2021 нічого не декларував.
Крім цього, НАЗК встановила, що в брата посадовця станом на 1 січня 2021 року була заборгованість на 1,7 млн грн.
Що стосується самого поліціянта, то станом на грудень 2020 року він не мав грошових збережень, а в 2021 році отримав лише 247 745 гривень, тому офіційно, ні його брат, ні сам посадовець, 2 мільйони зібрати не могли.
НАЗК направило матеріали для вирішення питання щодо звернення до суду з позовом про визнання необґрунтованим активу в розмірі 2,1 млн грн та його стягнення в дохід держави, – йдеться в повідомленні.
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