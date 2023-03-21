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  • Поліцейський з Кривого Рогу отримав від безробітного брата подарунок на 2 млн гривень

Поліцейський з Кривого Рогу отримав від безробітного брата подарунок на 2 млн гривень

Сьогодні 10:16
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Криворізький поліцейський отримав 2 мільйони гривень в подарунок від брата.

Новости Днепра про Поліцейський з Кривого Рогу отримав від безробітного брата подарунок на 2 млн гривень

Про це повідомляє НАЗК.

Зазначається, що посадовець районного управління поліції в Кривому Розі за 2021 рік задекларував 2 мільйони гривень, як подарунок від брата. Цікаво те, що родич поліцейського протягом двох років не мав ніяких офіційних доходів. За 2019 рік він отримав близько 800 тисяч гривень, а за 2020 та 2021 нічого не декларував. 

Крім цього, НАЗК встановила, що в брата посадовця станом на 1 січня 2021 року була заборгованість на 1,7 млн грн. 

Що стосується самого поліціянта, то станом на грудень 2020 року він не мав грошових збережень, а в 2021 році отримав лише 247 745 гривень, тому офіційно, ні його брат, ні сам посадовець, 2 мільйони зібрати не могли. 

НАЗК направило матеріали для вирішення питання щодо звернення до суду з позовом про визнання необґрунтованим активу в розмірі 2,1 млн грн та його стягнення в дохід держави, – йдеться в повідомленні. 

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Новости Днепра про Поліцейський з Кривого Рогу отримав від безробітного брата подарунок на 2 млн гривеньУкраїнська Новости Днепра про Поліцейський з Кривого Рогу отримав від безробітного брата подарунок на 2 млн гривеньРусский

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