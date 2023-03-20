У Дніпрі отруїли собаку-талісман цілого мікрорайону: Жулю рятують

Вона – улюблениця району, її годують небайдужі містяни, навіть зробили для собачки будку.
Але сьогодні Жулю отруїли.
Про це повідомила дніпрянка Олена Кізенко у Фейсбук.
За її словами, собачка почала блювати, падати на лапи, не орієнтувалася у просторі.
Небайдужі мешканці району виклика фахівців КП “Зооконтроль”. Ті приїхали та “госпіталізували” собачку на лікування.
Хто саме отруїв Жулю, невідомо. Але це не перший випадок у місті, коли догхантери розкладають отруту. Нагадаємо, раніше ми писали, що у Дніпрі на Перемозі труять собак.
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