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У Дніпрі отруїли собаку-талісман цілого мікрорайону: Жулю рятують

Сьогодні 19:10
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У Дніпрі на проспекті Петра Калнишевського на кінцевій зупинці маршруток №95 та №57А живе собачка Жуля.

Новости Днепра про У Дніпрі отруїли собаку-талісман цілого мікрорайону: Жулю рятують

Вона – улюблениця району, її годують небайдужі містяни, навіть зробили для собачки будку.

Але сьогодні Жулю отруїли.

Про це повідомила дніпрянка Олена Кізенко у Фейсбук.

Новости Днепра про У Дніпрі отруїли собаку-талісман цілого мікрорайону: Жулю рятують

За її словами, собачка почала блювати, падати на лапи, не орієнтувалася у просторі.

Небайдужі мешканці району виклика фахівців КП “Зооконтроль”. Ті приїхали та “госпіталізували” собачку на лікування.

Хто саме отруїв Жулю, невідомо. Але це не перший випадок у місті, коли догхантери розкладають отруту. Нагадаємо, раніше ми писали, що у Дніпрі на Перемозі труять собак.

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Новости Днепра про У Дніпрі отруїли собаку-талісман цілого мікрорайону: Жулю рятуютьУкраїнська

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