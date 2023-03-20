У Дніпрі на благодійному аукціоні продали прапор України з руїн будинку на Перемозі

Його провів БФ “Перемога”. Серед лотів був прапор з руїн будинку на Набережній Перемоги, 118, куди 14 січня влучила російська ракета Х-22.
Придбав цей лот бізнесмен Павло Лєсніков. Чоловік запропонував 30 000 грн.
Про це повідомляє “КУСТ медіа” у Фейсбук.
На жаль, у цьому будинку загинули троє друзів Павла.
Він символічний і дуже важливий для мене. Я сам жив поряд з місцем трагедії… Але я вважаю, що він повинен бути у музеї, але ніяк у когось вдома. Тому залишу його у музеї благодійного фонду PEREMOGA, – сказав бізнесмен.
Зазначається, що всі гроші, виручені під час аукціону, фонд використає, аби купити адаптивний одяг для реабілітації військових і закрити інші потреби наших захисників на Донецькому напрямку.
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