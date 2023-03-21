В Днепре скончался мастер спорта по паверлифтингу, получивший ранения под Бахмутом

Об этом сообщили в Боровском поселковом совете.
Григорий Кукса – профессиональный спортсмен и мастер спорта по паверлифтингу. Родился в Черниговской области, но почти всю жизнь прожил в Донецкой области. Осенью 2022 года добровольно присоединился к ВСУ. Участвовал в боях под Бахмутом, но получил ранение и контузию. К сожалению, 11 марта Григорий скончался в больнице Днепра.
Ему было 38 лет. Похоронили Григория на прошлой неделе в поселке Пески-Радьковские, где защитник жил в последние годы.
Память о воине-добровольце Григории Куксе будет вечно жить в наших сердцах, — говорится в сообщении поселкового совета.
Напомним, ранее стало известно о смерти 45-летнего полицейского из Днепра Александра Деревянко, получившего смертельное ранение под Бахмутом.
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