Мяукал на всю улицу: в Днепре кот несколько дней просидел на дереве

Котик просидел несколько дней на дереве, потому что не мог спуститься.

Об этом сообщили на сайте горсовета.

Так, жители улицы Квитки Цисык несколько дней слышали мяуканье кота. Как оказалось, пушистик залез на дерево и не мог самостоятельно спуститься вниз. Местные жители вызвали спасателей, но те не сразу приехали по вызову.

Местная жительница Наталья сфотографировала кота, сидящего наверху спиленного ствола и разместила фото в комментариях телеграмм-канала Геннадия Корбана. Благодаря этому спасатели поняли, где находится животное и смогли снять напуганного пушистика.

Сейчас он в безопасности, а днепряне благодарят спасателей, которые в военное время не отказали в помощи четырехлапому, — говорится в сообщении.

Напомним, ранее в Днепре отравили собаку-талисман целого микрорайона. Жуля, живущая на остановке, начала блевать, падать на лапы, не ориентировалась в пространстве. Местные жители считают, что животное отравили специально. А на балконе многоэтажки нашли более полутысячи летучих мышей.

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