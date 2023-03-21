Мяукал на всю улицу: в Днепре кот несколько дней просидел на дереве

Об этом сообщили на сайте горсовета.
Так, жители улицы Квитки Цисык несколько дней слышали мяуканье кота. Как оказалось, пушистик залез на дерево и не мог самостоятельно спуститься вниз. Местные жители вызвали спасателей, но те не сразу приехали по вызову.
Местная жительница Наталья сфотографировала кота, сидящего наверху спиленного ствола и разместила фото в комментариях телеграмм-канала Геннадия Корбана. Благодаря этому спасатели поняли, где находится животное и смогли снять напуганного пушистика.
Сейчас он в безопасности, а днепряне благодарят спасателей, которые в военное время не отказали в помощи четырехлапому, — говорится в сообщении.
Напомним, ранее в Днепре отравили собаку-талисман целого микрорайона. Жуля, живущая на остановке, начала блевать, падать на лапы, не ориентировалась в пространстве. Местные жители считают, что животное отравили специально. А на балконе многоэтажки нашли более полутысячи летучих мышей.
Читайте також:
Автор:
Украинские защитники за последние сутки уничтожили еще 960 окупантов. Всего…
16 марта в пгт Покровское исчез Виталий Витальевич Кулиш. Муж…
В 5 торговых центрах Днепра 20 марта искали взрывчатку.
Сегодня, 21 марта, в Днепре электротранспорт работает в штатном режиме…
Криворожский полицейский получил 2 миллиона гривен в подарок от брата.
Украинские защитники за последние сутки уничтожили еще 960 окупантов. Всего с начала полномасштабного вторжения РФ потеряла уже 166 570 своих военных.
16 марта в пгт Покровское исчез Виталий Витальевич Кулиш. Муж вышел из дома и не вернулся. В этой связи его объявили в розыск.
В 5 торговых центрах Днепра 20 марта искали взрывчатку.
Сегодня, 21 марта, в Днепре электротранспорт работает в штатном режиме по расписанию рабочего дня.
В Солонянском районе Днепропетровской области задержали мужчину, который забил своего знакомого на смерть.
Об этом говорится на сайте полиции Днепропетровской области.
В Каменском на улице Пшеничная загорелся жилой дом.
Захватите с собой зонт!
Сегодня вечером враг дважды атаковал Никопольский район беспилотниками. Снаряды из дронов попали по Марганецкой громаде.
Лето началось внезапно? Не готова? Не беда! Поправим, исправим!!!
Консультация врача и УЗИ обследование
Скидка на консультацию лучших специалистов!
Специалисты с хорошим опытом работы по стоимости значительно ниже рыночной!