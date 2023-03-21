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Мяукал на всю улицу: в Днепре кот несколько дней просидел на дереве

Сегодня 10:57
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Котик просидел несколько дней на дереве, потому что не мог спуститься.

Новости Днепра про Мяукал на всю улицу: в Днепре кот несколько дней просидел на дереве

Об этом сообщили на сайте горсовета.

Так, жители улицы Квитки Цисык несколько дней слышали мяуканье кота. Как оказалось, пушистик залез на дерево и не мог самостоятельно спуститься вниз. Местные жители вызвали спасателей, но те не сразу приехали по вызову.

Местная жительница Наталья сфотографировала кота, сидящего наверху спиленного ствола и разместила фото в комментариях телеграмм-канала Геннадия Корбана. Благодаря этому спасатели поняли, где находится животное и смогли снять напуганного пушистика.

Сейчас он в безопасности, а днепряне благодарят спасателей, которые в военное время не отказали в помощи четырехлапому, — говорится в сообщении.

Напомним, ранее в Днепре отравили собаку-талисман целого микрорайона. Жуля, живущая на остановке, начала блевать, падать на лапы, не ориентировалась в пространстве. Местные жители считают, что животное отравили специально. А на балконе многоэтажки нашли более полутысячи летучих мышей.

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