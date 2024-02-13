Мы в соцсетях

  • Мы в Facebook
  • Мы в Twitter
  • Сайт Днепра
  • Новости
  • Превысил норму в 11 раз: в Кривом Роге пьяный водитель автобуса перевозил пассажиров

Превысил норму в 11 раз: в Кривом Роге пьяный водитель автобуса перевозил пассажиров

Сегодня 09:02
просмотров

В крови мужчины было 2,28 промилле алкоголя.

Новости Днепра про Превысил норму в 11 раз: в Кривом Роге пьяный водитель автобуса перевозил пассажиров

На днях на линию «102» от жителей Кривого Рога поступил вызов о нетрезвом водителе за рулем городского автобуса, который перевозил пассажиров.

Патрульные оперативно отреагировали и остановили нарушителя в одном из районов города. Во время разговора с водителем полицейские тоже заметили у него признаки алкогольного опьянения.

После проверки выяснилось, что в крови мужчины – 2,28 промилле алкоголя, что превышает допустимую норму более чем в 11 раз.

Об этом сообщили в Патрульной полиции Кривого Рога.

Полицейские составили на нарушителя протокол по ч. 1 ст. 130 (Управление транспортным средством в состоянии опьянения) КУоАП и отстранили от управления транспортным средством, – отметили в полиции.

Напомним, ранее мы писали, что в выходные в Днепре из-за нарушения ПДД произошло 28 ДТП: 5 из них с пострадавшими.

Читайте также:

Новости Днепра про Превысил норму в 11 раз: в Кривом Роге пьяный водитель автобуса перевозил пассажировУкраїнська Новости Днепра про Превысил норму в 11 раз: в Кривом Роге пьяный водитель автобуса перевозил пассажировРусский

Автор:


# # # # #
Главные новости Днепра в Telegram

Добавить комментарий

Новости по теме

В Никополе в магазине мужчина бросил гранату под ноги знакомому: пострадали оба
Новости Днепра
Сегодня 18:07
В Никополе в магазине мужчина бросил гранату под ноги знакомому: пострадали оба

К счастью, другие люди не пострадали.

В ГумДепе назвали точную дату, когда школьники Днепра завершат обучение в этом году
Новости Днепра
Сегодня 18:05
В ГумДепе назвали точную дату, когда школьники Днепра завершат обучение в этом году

Днепровские школьники завершат обучение в июне.

Как узнать маршрут для экзамена по вождению в Днепре: инструкция
Новости Днепра
Сегодня 17:33
Как узнать маршрут для экзамена по вождению в Днепре: инструкция

Для получения прав жителям Днепра, как и всей Украины, необходимо…

В Днепропетровской области «гадалка» вместе с «порчей» сняла и 18 гр золота
Новости Днепра
Сегодня 17:31
В Днепропетровской области «гадалка» вместе с «порчей» сняла и 18 гр золота

В Днепропетровской области гадалка выманила у женщины золото.

Последние новости

В Никополе в магазине мужчина бросил гранату под ноги знакомому: пострадали оба
В Никополе в магазине мужчина бросил гранату под ноги знакомому: пострадали оба

К счастью, другие люди не пострадали.

Сегодня 18:07
5
просмотров
В ГумДепе назвали точную дату, когда школьники Днепра завершат обучение в этом году
В ГумДепе назвали точную дату, когда школьники Днепра завершат обучение в этом году

Днепровские школьники завершат обучение в июне.

Сегодня 18:05
2
просмотров
Как узнать маршрут для экзамена по вождению в Днепре: инструкция
Как узнать маршрут для экзамена по вождению в Днепре: инструкция

Для получения прав жителям Днепра, как и всей Украины, необходимо сдать теоретический и практический экзамен в МРЕО. Для сдачи теории будущему водителю необходимо пройти тесты на знание правил ПДД. А для сдачи практики – доказать, что они могут управлять автомобилем…

Сегодня 17:33
3
просмотров
В Днепропетровской области «гадалка» вместе с «порчей» сняла и 18 гр золота
В Днепропетровской области «гадалка» вместе с «порчей» сняла и 18 гр золота

В Днепропетровской области гадалка выманила у женщины золото.

Сегодня 17:31
2
просмотров
На Днепропетровщине разыскивают 66-летнего мужчину, который ушел из дома и пропал без вести
На Днепропетровщине разыскивают 66-летнего мужчину, который ушел из дома и пропал без вести

Нужна ваша помощь!

Сегодня 17:26
5
просмотров
ТЭС в Днепре получила критические повреждения от удара рф, на восстановление могут понадобиться месяцы
ТЭС в Днепре получила критические повреждения от удара рф, на восстановление могут понадобиться месяцы

Теплоэлектростанция компании ДТЭК в Днепре, в которую попали российские дроны во время ночной атаки, получила критические повреждения.

Сегодня 16:48
9
просмотров
В Днепре в тг-каналы публикуют фотографии детей и оскорбляют их: как отреагировал омбудсман
В Днепре в тг-каналы публикуют фотографии детей и оскорбляют их: как отреагировал омбудсман

Омбудсман Дмитрий Лубинец отреагировал на появление тг-каналов, где кибербуллили подростков.

Сегодня 16:20
3
просмотров
В одном из городов Днепропетровщины уже зацвели первые подснежники (ФОТО)
В одном из городов Днепропетровщины уже зацвели первые подснежники (ФОТО)

Фото было сделано 8 февраля!

Сегодня 15:51
5
просмотров
Колаборантка из Херсона скрывалась в Кривом Роге, где получала выплаты как переселенка
Колаборантка из Херсона скрывалась в Кривом Роге, где получала выплаты как переселенка

В Кривом Роге поймали коллаборантку.

Сегодня 15:05
2
просмотров
Лемуры, мишка с крыльями и Эйфелева башня: ТОП фотолокаций ко Дню святого Валентина в Днепре (ФОТО)
Лемуры, мишка с крыльями и Эйфелева башня: ТОП фотолокаций ко Дню святого Валентина в Днепре (ФОТО)

Завтра во всем мире будут отмечать День святого Валентина. За несколько дней до наступления этого дня на прилавках магазинов появляются различные товары, связанные с темой любви, а владельцы магазинов и ресторанов пытаются как-то тематически украсить вход в заведение или обустроить…

Сегодня 14:55
3
просмотров

АКЦИИ КОМПАНИЙ

  • KangooSport
    -10%
    KangooSport

    Лето началось внезапно? Не готова? Не беда! Поправим, исправим!!!

  • TAL-MEDICAL
    Акция
    TAL-MEDICAL

    Консультация врача и УЗИ обследование

  • TAL-Medical
    15%
    TAL-Medical

    Скидка на консультацию лучших специалистов!

  • Доступные врачи
    Акция!
    Доступные врачи

    Специалисты с хорошим опытом работы по стоимости значительно ниже рыночной!

Наверх