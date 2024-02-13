Превысил норму в 11 раз: в Кривом Роге пьяный водитель автобуса перевозил пассажиров

В крови мужчины было 2,28 промилле алкоголя.

На днях на линию «102» от жителей Кривого Рога поступил вызов о нетрезвом водителе за рулем городского автобуса, который перевозил пассажиров.

Патрульные оперативно отреагировали и остановили нарушителя в одном из районов города. Во время разговора с водителем полицейские тоже заметили у него признаки алкогольного опьянения.

После проверки выяснилось, что в крови мужчины – 2,28 промилле алкоголя, что превышает допустимую норму более чем в 11 раз.

Об этом сообщили в Патрульной полиции Кривого Рога.

Полицейские составили на нарушителя протокол по ч. 1 ст. 130 (Управление транспортным средством в состоянии опьянения) КУоАП и отстранили от управления транспортным средством, – отметили в полиции.

Напомним, ранее мы писали, что в выходные в Днепре из-за нарушения ПДД произошло 28 ДТП: 5 из них с пострадавшими.

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