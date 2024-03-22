Преследовал на улице: житель Каменского изнасиловал несовершеннолетнюю

Как сообщили в Днепропетровской областной прокуратуре, житель Каменского силой изнасиловал несовершеннолетнюю. Правоохранители выяснили, что мужчина вечером преследовал 16-летнюю девушку, которую увидел на улице.
Догнав несовершеннолетнюю и применив силу, изнасиловал ее. Впоследствии извращенец был задержан. На днях прокуроры объявили ему подозрение и взяли под стражу, без права внесения залога.
Напомним, новое подозрение в изнасиловании объявили жителю Днепра, убившему 11-летнюю девочку.
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