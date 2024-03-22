Переслідував на вулиці: житель Кам’янського зґвалтував неповнолітню

У Кам'янському затримали ґвалтівника 16-річної дівчини.

Як повідомили в Дніпропетровській обласній прокуратурі, житель Кам’янського силою зґвалтував неповнолітню. Правоохоронці з’ясували, що чоловік ввечері переслідував 16-річну дівчину, яку побачив на вулиці.

Наздогнавши неповнолітню та застосувавши силу, зґвалтував її. Згодом збоченця затримали. Днями прокурори оголосили йому про підозру та взяли під варту, без права внесення застави.

Нагадаємо, нову підозру в зґвалтуванні оголосили жителю Дніпра, який вбив 11-річну дівчинку.

Читайте також:

Українська

Автор: