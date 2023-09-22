Пренебрег безопасностью: в Днепре сварщик загремел в больницу с ожогами

Инцидент произошел вечером 20 сентября. Как рассказал медик Областного центра экстренной медицинской помощи Владимир, в «скорую» позвонил мужчина, который сообщил, что травмировался во время работы.
На место немедленно выехала бригада медиков, которая по приезду предоставила первую помощь. Впоследствии пострадавшего госпитализировали в больницу с ожогами тела.
Как оказалось, мужчина не соблюдал правила безопасности во время сварочных работ.
Желаем пациенту более быстрого выздоровления и еще раз напомним о недопустимости выполнения работ с высоким уровнем безопасности в состоянии алкогольного опьянения. Берегите себя и своих близких, – отметил врач.
Напомним, в больнице Днепра спасают семью волонтера из Никополя, пострадавшего во время ночного обстрела города.
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