Пренебрег безопасностью: в Днепре сварщик загремел в больницу с ожогами

В Днепре в помощи нуждался сварщик, который травмировался во время работы.

Инцидент произошел вечером 20 сентября. Как рассказал медик Областного центра экстренной медицинской помощи Владимир, в «скорую» позвонил мужчина, который сообщил, что травмировался во время работы.

На место немедленно выехала бригада медиков, которая по приезду предоставила первую помощь. Впоследствии пострадавшего госпитализировали в больницу с ожогами тела.

Как оказалось, мужчина не соблюдал правила безопасности во время сварочных работ.

Желаем пациенту более быстрого выздоровления и еще раз напомним о недопустимости выполнения работ с высоким уровнем безопасности в состоянии алкогольного опьянения. Берегите себя и своих близких, – отметил врач.

Напомним, в больнице Днепра спасают семью волонтера из Никополя, пострадавшего во время ночного обстрела города.

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