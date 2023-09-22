У дітей контузія, дружину порізало уламками: у Дніпрі рятують родину волонтери із Нікополя

До Дніпра ушпиталили родину, яка постраждала під час обстрілу Нікополя 21 вересня.

Як розповіла знайома родини Олена, 29-річного волонтера Артема Щигляка та його 34-річну дружину Ірину ушпиталили до лікарні Дніпра. Разом з ними двоє маленьких синів, які отримали контузію внаслідок обстрілу.

Родина постраждала у ніч на 21 вересня, коли росіяни вкотре обстріляли Нікополь. Артем постраждав найбільше, він у реанімації у важкому стані. Ірину порізало осколками, а ось півторарічний Михайлик тримісячний Ілля отримали контузії через вибух.

За родиною доглядають лікарі.

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