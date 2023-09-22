Ми у соцмережах

  • Мы в Facebook
  • Мы в Twitter
  • Сайт Дніпра
  • Новини
  • У дітей контузія, дружину порізало уламками: у Дніпрі рятують родину волонтери із Нікополя

У дітей контузія, дружину порізало уламками: у Дніпрі рятують родину волонтери із Нікополя

Сьогодні 14:43
просмотров

До Дніпра ушпиталили родину, яка постраждала під час обстрілу Нікополя 21 вересня.

Новости Днепра про У дітей контузія, дружину порізало уламками: у Дніпрі рятують родину волонтери із Нікополя

Як розповіла знайома родини Олена, 29-річного волонтера Артема Щигляка та його 34-річну дружину Ірину ушпиталили до лікарні Дніпра. Разом з ними двоє маленьких синів, які отримали контузію внаслідок обстрілу. 

Родина постраждала у ніч на 21 вересня, коли росіяни вкотре обстріляли Нікополь. Артем постраждав найбільше, він у реанімації у важкому стані. Ірину порізало осколками, а ось півторарічний Михайлик тримісячний Ілля отримали контузії через вибух. 

За родиною доглядають лікарі. 

Новости Днепра про У дітей контузія, дружину порізало уламками: у Дніпрі рятують родину волонтери із Нікополя

Читайте також:

Новости Днепра про У дітей контузія, дружину порізало уламками: у Дніпрі рятують родину волонтери із НікополяУкраїнська

Автор:


#допомога #Никополь # #обстріл
Головні новини Дніпра в Telegram

Залишити відповідь

Наверх