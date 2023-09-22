Знехтував безпекою: у Дніпрі зварювальник загримів до лікарні з опіками

Інцидент стався ввечері 20 вересня. Як розповів медик Обласного центру екстреної медичної допомоги Володимир, до “швидкої” зателефонував чоловік, який повідомив, що травмувався під час роботи.
Бажаємо пацієнту швидшого одужання та ще раз нагадаємо про неприпустимість виконання робіт з високим рівнем безпеки у стані алкогольного сп’яніння. Бережіть себе і своїх близьких, – зазначив лікар.
Нагадаємо, у лікарні Дніпра рятують родину волонтера із Нікополя, який постраждав під час нічного обстрілу міста.
Читайте також:
Автор:
Вихідні можна провести на природі!
Завдяки соціальним мережам ми можемо багато дізнатися про людину, лише…
Актор із Дніпра, який під час війни долучився до тероборони,…
Сьогодні білявка теж стоїть на звичному місці.