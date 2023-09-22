Ми у соцмережах

  • Мы в Facebook
  • Мы в Twitter
  • Сайт Дніпра
  • Новини
  • Знехтував безпекою: у Дніпрі зварювальник загримів до лікарні з опіками

Знехтував безпекою: у Дніпрі зварювальник загримів до лікарні з опіками

Сьогодні 15:48
просмотров

У Дніпрі допомоги потребував зварювальник, який травмувався під час роботи.

Новости Днепра про Знехтував безпекою: у Дніпрі зварювальник загримів до лікарні з опіками

Інцидент стався ввечері 20 вересня. Як розповів медик Обласного центру екстреної медичної допомоги Володимир, до “швидкої” зателефонував чоловік, який повідомив, що травмувався під час роботи.

На місце негайно виїхала бригада медиків, яка по приїзду надала першу допомогу. Згодом постраждалого ушпиталили до лікарні з опіками тіла. 
 
Як виявилося, чоловік не дотримувався правил безпеки під час зварювальних робіт. 
 
Бажаємо пацієнту швидшого одужання та ще раз нагадаємо про неприпустимість виконання робіт з високим рівнем безпеки у стані алкогольного сп’яніння. Бережіть себе і своїх близьких, – зазначив лікар. 
 

Новости Днепра про Знехтував безпекою: у Дніпрі зварювальник загримів до лікарні з опіками

Нагадаємо, у лікарні Дніпра рятують родину волонтера із Нікополя, який постраждав під час нічного обстрілу міста. 

Читайте також:

Новости Днепра про Знехтував безпекою: у Дніпрі зварювальник загримів до лікарні з опікамиУкраїнська Новости Днепра про Знехтував безпекою: у Дніпрі зварювальник загримів до лікарні з опікамиРусский

Автор:


# # #
Головні новини Дніпра в Telegram

Залишити відповідь

Новини на цю тему

Дощ чи сонце: якою буде погода у Дніпрі у вихідні
Новини Дніпра
Сьогодні 15:29
Дощ чи сонце: якою буде погода у Дніпрі у вихідні

Вихідні можна провести на природі!

Як за допомогою інтернету дізнатися більше про потенційного нареченого: судимості, розлучення та підприємництво
Новини Дніпра
Сьогодні 15:00
Як за допомогою інтернету дізнатися більше про потенційного нареченого: судимості, розлучення та підприємництво

Завдяки соціальним мережам ми можемо багато дізнатися про людину, лише…

Тероборонівець з Дніпра знявся у найкасовішому українському блокбастері “Довбуш”: кого зіграв
Новини Дніпра
Сьогодні 13:30
Тероборонівець з Дніпра знявся у найкасовішому українському блокбастері “Довбуш”: кого зіграв

Актор із Дніпра, який під час війни долучився до тероборони,…

Загадковій дівчині в чорному із Дніпра зробили подарунок
Новини Дніпра
Сьогодні 13:14
Загадковій дівчині в чорному із Дніпра зробили подарунок

Сьогодні білявка теж стоїть на звичному місці.

Наверх