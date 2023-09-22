Знехтував безпекою: у Дніпрі зварювальник загримів до лікарні з опіками

У Дніпрі допомоги потребував зварювальник, який травмувався під час роботи.

Інцидент стався ввечері 20 вересня. Як розповів медик Обласного центру екстреної медичної допомоги Володимир, до “швидкої” зателефонував чоловік, який повідомив, що травмувався під час роботи.

На місце негайно виїхала бригада медиків, яка по приїзду надала першу допомогу. Згодом постраждалого ушпиталили до лікарні з опіками тіла.

Як виявилося, чоловік не дотримувався правил безпеки під час зварювальних робіт.

Бажаємо пацієнту швидшого одужання та ще раз нагадаємо про неприпустимість виконання робіт з високим рівнем безпеки у стані алкогольного сп’яніння. Бережіть себе і своїх близьких, – зазначив лікар.

Нагадаємо, у лікарні Дніпра рятують родину волонтера із Нікополя, який постраждав під час нічного обстрілу міста.

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