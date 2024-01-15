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Появился список локаций, куда можно сдать елку в Днепре в 2024 году

Сегодня 17:11
просмотров

В Днепре опубликовали список локаций, куда можно сдать свою елку.

Новости Днепра про Появился список локаций, куда можно сдать елку в Днепре в 2024 году

Большинство жителей города просто выносит елки на улицу. Мы уже писали о тысячах гривен выброшенных на помойку. Однако это не самый экологический способ избавиться от дерева.

Как сообщили в департаменте экологической политики ДМР, при разложении обычная двухметровая елка выделяет около 16 кг углекислого газа. Это около 160 бумажных стаканчиков.

Елку вместо свалки можно принести в один из пунктов сбора, где дерево измельчат и используют повторно либо для мульчирования, либо для компоста.

Ищите ближайший пункт сдачи:

САМАРСКИЙ РАЙОН

Вул. 20-річчя Перемоги, 7
Вул. Карагандинська, 9А
Вул. Енергетиків, 7
Вул. Вознюка, 3Б
Вул. Електрична, 19
Вул. Семафорна, 20
Вул. Семафорна, 38
Вул. Івана Багряного, 7

Новости Днепра про Появился список локаций, куда можно сдать елку в Днепре в 2024 году

АНД РАЙОН

Шосе Донецьке, 15
Вул. Висоцького, 4
Вул. Шолохова,7
Вул. Решетилівська, 20
Вул. Калинова, 83
Пров. Крушельницької, 1
Вул. Богомаза, 188
Пров. Мануйлівський, 75

ИНДУСТРИАЛЬНЫЙ РАЙОН

Просп. Слобожанський, 78
Просп. Миру, 47
Просп. Петра Калнишевського, 5
Просп. Петра Калнишевського, 17

Новости Днепра про Появился список локаций, куда можно сдать елку в Днепре в 2024 году

ШЕВЧЕНКОВСКИЙ РАЙОН

ж/м Тополя-1, буд. 15
ж/м Тополя-2, буд. 40, 41
ж/м Тополя-3, буд. 12
Шосе Запорізьке, 4, 48
Просп. Гагаріна, 96, 98
Просп. Богдана Хмельницького, 131
Вул. Олександра Кониського, 17
Вул. Січових Стрільців, 89
Вул. Вознесенська, 36

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ РАЙОН

Вул. Леоніда Стромцова, 4, 6
Вул. Січеславська Набережна, 10
просп. Олександра Поля, 82
Просп. Лесі Українки, 31

Новости Днепра про Появился список локаций, куда можно сдать елку в Днепре в 2024 году

СОБОРНЫЙ РАЙОН

Просп. Героїв, 46
Просп. Героїв, 11 під. 2
Просп. Героїв, 21
Просп. Героїв, 37
Вул. Набережна Перемоги, 108, корп. 10
Пров. Екіпажний, 3
Вул. Дмитра Донцова, 2
Просп. Дмитра Яворницького, 45А
Вул. Січеславська Набережна, 39
Просп. Гагаріна, 177

Новости Днепра про Появился список локаций, куда можно сдать елку в Днепре в 2024 году

НОВОКОДАЦКИЙ РАЙОН

Вул. Савкіна, 2
Вул. Метробудівська, 3
Пров. Парусний, 13
Площа Новокодацька, 7
Вул. Данили Галицького, 22
На перетині вул. Віктора Троценка з вул. Каменською
Вул. Данили Галицького, 27
Вул. Каменська, 34
Вул. Караваєва, 48
На перетині вул. Новоорловська з вул.
Повітрофлотська

Новости Днепра про Появился список локаций, куда можно сдать елку в Днепре в 2024 году

ЧЕЧЕЛОВСКИЙ РАЙОН

Вул. Кедріна, 60
Вул. Національної Гвардії, 17
Просп. Богдана Хмельницького, 28
Просп. Богдана Хмельницького, 34
Вул. Кленова, 1
Просп. Нігояна, 43
Вул. Павла Чубинського, 2
Вул. Надії Алексєєнко, 30
Вул. Янгеля ,13
Вул. Титова, 1, 16

Новости Днепра про Появился список локаций, куда можно сдать елку в Днепре в 2024 году

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