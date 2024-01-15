Появился список локаций, куда можно сдать елку в Днепре в 2024 году

В Днепре опубликовали список локаций, куда можно сдать свою елку.

Большинство жителей города просто выносит елки на улицу. Мы уже писали о тысячах гривен выброшенных на помойку. Однако это не самый экологический способ избавиться от дерева.

Как сообщили в департаменте экологической политики ДМР, при разложении обычная двухметровая елка выделяет около 16 кг углекислого газа. Это около 160 бумажных стаканчиков.

Елку вместо свалки можно принести в один из пунктов сбора, где дерево измельчат и используют повторно либо для мульчирования, либо для компоста.

Ищите ближайший пункт сдачи:

САМАРСКИЙ РАЙОН

Вул. 20-річчя Перемоги, 7

Вул. Карагандинська, 9А

Вул. Енергетиків, 7

Вул. Вознюка, 3Б

Вул. Електрична, 19

Вул. Семафорна, 20

Вул. Семафорна, 38

Вул. Івана Багряного, 7

АНД РАЙОН

Шосе Донецьке, 15

Вул. Висоцького, 4

Вул. Шолохова,7

Вул. Решетилівська, 20

Вул. Калинова, 83

Пров. Крушельницької, 1

Вул. Богомаза, 188

Пров. Мануйлівський, 75

ИНДУСТРИАЛЬНЫЙ РАЙОН

Просп. Слобожанський, 78

Просп. Миру, 47

Просп. Петра Калнишевського, 5

Просп. Петра Калнишевського, 17

ШЕВЧЕНКОВСКИЙ РАЙОН

ж/м Тополя-1, буд. 15

ж/м Тополя-2, буд. 40, 41

ж/м Тополя-3, буд. 12

Шосе Запорізьке, 4, 48

Просп. Гагаріна, 96, 98

Просп. Богдана Хмельницького, 131

Вул. Олександра Кониського, 17

Вул. Січових Стрільців, 89

Вул. Вознесенська, 36

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ РАЙОН

Вул. Леоніда Стромцова, 4, 6

Вул. Січеславська Набережна, 10

просп. Олександра Поля, 82

Просп. Лесі Українки, 31

СОБОРНЫЙ РАЙОН

Просп. Героїв, 46

Просп. Героїв, 11 під. 2

Просп. Героїв, 21

Просп. Героїв, 37

Вул. Набережна Перемоги, 108, корп. 10

Пров. Екіпажний, 3

Вул. Дмитра Донцова, 2

Просп. Дмитра Яворницького, 45А

Вул. Січеславська Набережна, 39

Просп. Гагаріна, 177

НОВОКОДАЦКИЙ РАЙОН

Вул. Савкіна, 2

Вул. Метробудівська, 3

Пров. Парусний, 13

Площа Новокодацька, 7

Вул. Данили Галицького, 22

На перетині вул. Віктора Троценка з вул. Каменською

Вул. Данили Галицького, 27

Вул. Каменська, 34

Вул. Караваєва, 48

На перетині вул. Новоорловська з вул.

Повітрофлотська

ЧЕЧЕЛОВСКИЙ РАЙОН

Вул. Кедріна, 60

Вул. Національної Гвардії, 17

Просп. Богдана Хмельницького, 28

Просп. Богдана Хмельницького, 34

Вул. Кленова, 1

Просп. Нігояна, 43

Вул. Павла Чубинського, 2

Вул. Надії Алексєєнко, 30

Вул. Янгеля ,13

Вул. Титова, 1, 16

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